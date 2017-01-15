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В Украине бушует стихия: хаос на дорогах, 9 погибших http://www.segodnya.ua/img/article/7883/47_main.1484473902.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/47_tn.1484473902.jpg Происшествия и криминал Критической по уровню аварийности является ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях

В Украине бушует стихия: хаос на дорогах, 9 погибших

Сегодня, 11:47

Критической по уровню аварийности является ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях

В Украине из-за ухудшения погодных условий сохраняется критическая аварийность на дорогах. Фото: из открытых источников
В Украине из-за ухудшения погодных условий сохраняется критическая аварийность на дорогах. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки из-за осложнения погодных условий на дорогах Украины погибли 9 человек, еще 66 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли девять человек, травмированы – 66", – сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, критической по уровню аварийности является ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.

Еще в пяти областях наблюдается напряженная обстановка. Так, высокий уровень аварийности (рост количества ДТП с 10% до 50%) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.
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