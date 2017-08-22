В Украине набирает обороты наркобизнес

Вчера, 23:23

Полиция диллеров разоблачает, но привлечь к уголовной ответственности зачастую не может


СМС с предложениями работы и тайные графити на стенах – наркобизнес в Украине набирает обороты. Полиция диллеров разоблачает, но привлечь к уголовной ответственности зачастую не может.

Почему распространители психотропных средств часто уходят от ответственности и сколько предлагают дельцы подросткам, чтобы те доставляли наркотики – выясняли журналисты "Сегодня".
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"Сегодня"

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