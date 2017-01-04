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В Украине нашли фуры с 74 тоннами контрабандного спирта http://www.segodnya.ua/img/article/7855/14_main.1483529293.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/14_tn.1483529293.jpg Происшествия и криминал Контрафакт завозили из Молдовы по поддельным документам

В Украине нашли фуры с 74 тоннами контрабандного спирта

Сегодня, 13:24

Контрафакт завозили из Молдовы по поддельным документам

Тонны спирта привезли из Молдовы
Тонны спирта привезли из Молдовы

Столичные правоохранители совместно с сотрудниками СБУ провели ряд обысков в автомобилях и прицепах возле села Нерубайское Одесской области, сообщили в прокуратуре Киева.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 74 тонны контрабандного спирта из Молдовы. Его транспортировка была налажена водителями, при этом они использовали поддельные документы.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 204 ("Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров") УК Украины.

Следственные действия продолжаются.
сбу, контрабанда, спирт, правоохранители, контрафакт

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Источник:

"Сегодня"

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