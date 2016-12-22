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В Украине орудовали профессиональные квартирные воры из Грузии http://www.segodnya.ua/img/article/7821/8_main.1482417989.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/8_tn.1482417989.jpg Происшествия и криминал Добычей злоумышленников стали деньги, украшения из золота, мобильные телефоны и планшеты 

В Украине орудовали профессиональные квартирные воры из Грузии

Сегодня, 16:43

Добычей злоумышленников стали деньги, украшения из золота, мобильные телефоны и планшеты 

В Херсоне на горячем поймали квартирных воров. Фото: полиция
В Херсоне на горячем поймали квартирных воров. Фото: полиция

В Херсоне задержали банду профессиональных квартирных воров из Грузии. Правоохранители утверждают, что участники преступной группы "гастролировали" по территории Украины и совершали квартирные кражи во многих областях.

Подозреваемых поймали, когда они пытались скрыться на автомобиле с похищенными деньгами и украшениями, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"Задержанным от 25 до 30 лет, в Херсоне находились с начала декабря, все это время жили на съемной квартире. Добычей злоумышленников стали деньги, украшения из золота, мобильные телефоны и планшеты", – отмечают правоохранители.

Роли между домушниками были четко распределены. Водитель оставался в машине, пока трое подельников проверяли подъезды и подыскивали состоятельные квартиры, которые определяли по дорогим дверям и замкам. Сначала делали "прозвон", проверяя на наличие хозяев.

В последний раз "добычей" злоумышленников стала квартира в пятиэтажке микрорайона ХБК. Чрезвычайно сложные замки они открыли с помощью отмычек. Один из участников группы оставался возле квартиры, а двое других обыскивали помещение.

Забрав более 10 тысяч гривен и ценные вещи, троица как раз возвращалась к автомобилю, когда их задержали оперативники уголовного розыска.

"У нас есть все основания считать, что участники преступной группы "гастролировали" по территории Украины и совершали квартирные кражи во многих областях. Мы проверяем их личности и возможную причастность к совершению преступлений на территории других государств", – сообщил в.и.о. заместителя начальника ГУНП в Херсонской области Николай Вербицкий.

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Фото: полиция

На данный момент злоумышленники задержаны.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины "Кража".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили четырех участников вооруженной банды, которые в Черкасской области ограбили пассажиров маршрутного автобуса и скрылись с места преступления.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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