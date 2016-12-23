В Виннице экстренно сел медицинский самолет с ранеными бойцами

Самолет с ранеными в зоне из-за непогоды не долетел в Одессу

Бойцов перевозили из госпиталя Днепра в Одессу, но аэродром из-за сильного тумана принять борт не смог, говорится в сюжете ТСН.

Из-за погодных условий самолет направили в Винницу. Туда привезли 12 раненых – в основном с минно-взрывными травмами средней тяжести.

Таким образом, за последнюю неделю в винницкий военный госпиталь доставили уже 28 бойцов – все они со Светлодарской дуги.

"Ехал за 200-м, не доехал. Меня сепары с ПТУРа сбили", – рассказал раненый Василий Вовков.

"Тяжелых ребят нет. Один есть с повреждением локтевого сустава, один с повреждением голени. Все остальные – это заболевания и контузии. Сейчас один пациент будет прооперирован травматологами, будет наложено скелетное вытяжение", – рассказал хирург военного госпиталя центрального региона Константин Гуменюк.



