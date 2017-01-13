В Виннице "на горячем" поймали двух проституток (фото)

Женщины 33 и 53 лет за час интима получали по 500 гривен, а для "работы" специально арендовали квартиру

В Виннице разоблачили двух проституток.

Услуги сексуального характера женщины оказывали в съемной квартире. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

"Оперативники задержали двух женщин 33 и 53 лет во время оказания интимных услуг. Место разврата они создали в одной из городских квартир. По словам задержанной, клиентов она подыскивала через интернет и приглашала мужчин в арендуемое помещение. Кроме того, женщина занималась сводничеством, привлекая к "работе" свою 53-летнюю подругу. За час интима женщины получали по 500 гривен. Старшая женщина разведена и воспитывает 18-летнюю дочь", – отмечают правоохранители.

На месте происшествия полицейские изъяли деньги, два мобильных телефона, с помощью которых они связывались с клиентами, и другие доказательства преступной деятельности.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание мест разврата и сводничество). Такое преступление наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в Сумской области будут судить студентку третьего курса одного из высших учебных заведений за вовлечение двух своих несовершеннолетних подруг в занятие проституцией и сводничество.