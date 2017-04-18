В Виннице пылал центральный рынок

Сегодня, 10:54

Загорелись 13 контейнеров на улице Некрасова, площадь пожара составила более 60 кв. м


Пожар на рынке в Виннице. Фото: ГСЧС

Пожар на рынке в Виннице. Фото: ГСЧС

Пожар на рынке в Виннице. Фото: ГСЧС

Пожар на рынке в Виннице. Фото: ГСЧС

Пожар на рынке в Виннице. Фото: ГСЧС

Пожар на рынке в Виннице. Фото: ГСЧС

Пожар на рынке в Виннице. Фото: ГСЧС

Пожар на рынке в Виннице. Фото: ГСЧС

Сегодня в Виннице горел центральный рынок.

О пожаре спасателям сообщили в 7:10. В результате огонь уничтожил торговые контейнеры на площади более 60 кв. м.

"Загорелись 13 контейнеров на улице Некрасова. К ликвидации пожара от ГСЧС было привлечено 26 человек личного состава и шесть единиц техники. Пожар локализован в 7:22, ликвидирован в 7:27. Площадь пожара составила более 60 кв. м", – написал в Facebook спикер пресс-службы ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой.

Видео: ГСЧС

Напомним, 28 марта в Чернигове вор устроил масштабный пожар на местном рынке. Огонь уничтожил два ряда торговых контейнеров предпринимателей, пламя тушили около 20 спасателей. Площадь пожара оставила 400 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.  
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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