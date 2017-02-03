В Виннице родители среди ночи выгнали на улицу троих детей (фото)

"Скорая" увезла в городскую больницу 11-летнего и 7-летнего мальчиков, а также их 13-летнюю сестру

В Виннице родители среди ночи выгнали на улицу троих детей.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Около 22 часов патрульные полицейские получили обращение информационного характера от женщины, которая проживает на улице 600-летия. По словам заявительницы, ее соседи не пускают в квартиру своих троих детей. Прибыв на место вызова, патрульные увидели двух мальчиков и девочку, которые были легко одеты и бегали по улице. Спросив у детей, где их родители, они сообщили, что мать распивает алкогольные напитки у своего знакомого и не хочет их видеть, а отчим, возможно, находится в квартире, однако не открывает входную дверь", – рассказали правоохранители.

11-летнего и 7-летнего мальчиков, а также их 13-летнюю сестру патрульные забрали в служебный автомобиль, чтобы те отогрелись.

Фото: патрульная полиция

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и сообщили о происшествии сотрудникам отдела ювенальной превенции.

Для детей полицейские вызвали скорую помощь, которая доставила их в городскую больницу "Центр матери и ребенка".

Напомним, ранее в Донецкой области полицейские спасли от равнодушных родителей троих малышей. Дети не посещали школу и детский сад. Они жили в ужасных условиях, ели только макароны и не получали необходимую медицинскую помощь.