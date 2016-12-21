В Винницу доставили 12 раненых в боях на Светлодарской дуге

Пострадавшие эвакуировали в состоянии средней тяжести, у большинства – огнестрельные ранения конечностей, груди и живота

В Винницкий военный госпиталь эвакуировали 12 раненых бойцов в районе Светлодарской дуги. У большинства военнослужащих – огнестрельные ранения конечностей, груди и живота, сообщает 24tv.ua.

Двое бойцов находятся в реанимации. Всем уже сделали необходимые операции.

"Это первая эвакуация непосредственно с передовой. Минуя передовые госпитальные базы, пострадавшие к нам доставлены в среднем тяжелом состоянии", – отметил начальник отделения военного госпиталя Центрального региона Александр Фомин.

К счастью, говорят медики, угрозы жизни раненых нет. Правда, впереди еще долгая реабилитация. С бойцами работают психологи.

Напомним, волонтеры показали шокирующие условия спасения раненых на Светлодарской дуге.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики продолжали активно действовать на Светлодарской дуге. С самого утра до полудня противники провели ряд артиллерийских и минометных обстрелов на этом участке. Кроме того, боевики совершили одну попытку штурма, которая была отражена военными.