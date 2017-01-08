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В Закарпатье сгорела российская фура http://www.segodnya.ua/img/article/7863/48_main.1483878945.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/48_tn.1483878945.jpg Происшествия и криминал Пожаром повреждены кабина водителя, прицеп, деревянные паллеты, передние колеса и уничтожено документы и салон кабины водителя

В Закарпатье сгорела российская фура

Сегодня, 14:35

Пожаром повреждены кабина водителя, прицеп, деревянные паллеты, передние колеса и уничтожено документы и салон кабины водителя

Сгорела российская фура. Фото: korrespondent.net
Сгорела российская фура. Фото: korrespondent.net

Российская фура сгорела в Закарпатье на трассе "Киев-Чоп", сообщает пресс-служба ГосЧС в Закарпатской области.

В ночь на воскресенье, 8 января, на трассе "Киев-Чоп" между селами Ракошино и Зняцево Мукачевского района произошел пожар, в результате которого почти полностью сгорел грузовой автомобиль с российской регистрацией.

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Пожаром повреждены кабина водителя, прицеп, деревянные паллеты, передние колеса и уничтожено документы и салон кабины водителя. Убытки и причина пожара устанавливается.
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