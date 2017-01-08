В Закарпатье сгорела российская фура

Пожаром повреждены кабина водителя, прицеп, деревянные паллеты, передние колеса и уничтожено документы и салон кабины водителя

Российская фура сгорела в Закарпатье на трассе "Киев-Чоп", сообщает пресс-служба ГосЧС в Закарпатской области.

В ночь на воскресенье, 8 января, на трассе "Киев-Чоп" между селами Ракошино и Зняцево Мукачевского района произошел пожар, в результате которого почти полностью сгорел грузовой автомобиль с российской регистрацией.

Пожаром повреждены кабина водителя, прицеп, деревянные паллеты, передние колеса и уничтожено документы и салон кабины водителя. Убытки и причина пожара устанавливается.