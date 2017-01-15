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Аварийность на дорогах достигла критического уровня http://www.segodnya.ua/img/article/7884/8_main.1484499523.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/8_tn.1484499523.jpg Происшествия и криминал Морозы и снег блокируют автодороги, число аварий в пяти западных регионах выросло на 50%

Аварийность на дорогах достигла критического уровня

Сегодня, 07:41

Морозы и снег блокируют автодороги, число аварий в пяти западных регионах выросло на 50%

Аварийность на дорогах достигла критического уровня
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Обильные снегопады и перепады температур, наблюдавшиеся на прошлой неделе в Украине, уже привели к росту аварий на дорогах из-за гололедицы. Так, только за 14 января в Украине в ДТП погибло три человека и травмировано еще 75 человек.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в пяти западных областях — Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской — объявлен критический уровень аварийности на дорогах, то есть число аварий там выросло более чем на 50%.

Движение по некоторым затруднено или вообще невозможно из-за сошедших лавин. Так, три лавины объемами в 30, 70 и 90 куб. м снега перекрыли дорогу госзначения Н-09 МукачевоЛьвов. К счастью, жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Сейчас там расчищают проезд для транспорта.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли девять человек, травмированы 66", — уточнили нам в пресс-службе.

В других областях обстановка менее сложная, но высокий уровень аварийности зафиксирован еще в пяти областях: Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской. В остальных число аварий на уровне или ниже среднестатистических.
авария, ДТП, авто, зима, снег, гололед, дороги, трасса, водители

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Автор:

Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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