Аварийность на дорогах достигла критического уровня

Обильные снегопады и перепады температур, наблюдавшиеся на прошлой неделе в Украине, уже привели к росту аварий на дорогах из-за гололедицы. Так, только за 14 января в Украине в ДТП погибло три человека и травмировано еще 75 человек.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в пяти западных областях — Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской — объявлен критический уровень аварийности на дорогах, то есть число аварий там выросло более чем на 50%.

Движение по некоторым затруднено или вообще невозможно из-за сошедших лавин. Так, три лавины объемами в 30, 70 и 90 куб. м снега перекрыли дорогу госзначения Н-09 Мукачево — Львов. К счастью, жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Сейчас там расчищают проезд для транспорта.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли девять человек, травмированы 66", — уточнили нам в пресс-службе.

В других областях обстановка менее сложная, но высокий уровень аварийности зафиксирован еще в пяти областях: Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской. В остальных число аварий на уровне или ниже среднестатистических.