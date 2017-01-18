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В Запорожье мужчина задушил родную мать http://www.segodnya.ua/img/article/7893/83_main.1484738131.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/83_tn.1484738131.jpg Происшествия и криминал По факту смерти женщины начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство)

В Запорожье мужчина задушил родную мать

Сегодня, 19:08

По факту смерти женщины начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство)

Фото: AFP
Фото: AFP

В Запорожье произошло жуткое убийство.

Как сообщает пресс-служба полиции, мужчина задушил свою 84-летнюю мать.

"В Вознесеновское отделение полиции поступило сообщение о том, что около 05:00 в квартире по улице Победы 57-летний мужчина задушил свою 84-летнюю мать. Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказали правоохранители.

Следователями начато досудебное расследование по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одессе сын до смерти избил 56-летнюю мать. Руководствуясь мотивом мести за обидные слова, мужчина кулаками нанес женщине множественные удары в область головы и лица. Женщина получила черепно-мозговую травму и отека мозга. Она скончалась на месте происшествия.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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