В Запорожье мужчина задушил родную мать

В Запорожье произошло жуткое убийство.

Как сообщает пресс-служба полиции, мужчина задушил свою 84-летнюю мать.

"В Вознесеновское отделение полиции поступило сообщение о том, что около 05:00 в квартире по улице Победы 57-летний мужчина задушил свою 84-летнюю мать. Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказали правоохранители.

Следователями начато досудебное расследование по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одессе сын до смерти избил 56-летнюю мать. Руководствуясь мотивом мести за обидные слова, мужчина кулаками нанес женщине множественные удары в область головы и лица. Женщина получила черепно-мозговую травму и отека мозга. Она скончалась на месте происшествия.