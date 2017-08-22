В Запорожье на глазах у патрульной зарезали мужчину

Девушка-коп попыталась задержать убийцу, однако тот убежал и спрятался в подъезде многоэтажки

В Запорожье на улице Зерновой убили мужчину. Свидетелем преступления стала девушка-патрульная, которая в свободное от работы время выгуливала собаку. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

По словам инспектора, она увидела ссору двух человек, после чего один из мужчин достал нож и нанес ножевое ранение оппоненту. Девушка-коп попыталась задержать нападавшего. Злоумышленник кинулся наутек. Патрульная вызвала на место правоохранителей и начала преследовать нападавшего.

Подозреваемый успел скрыться в одном из подъездов на улице Товарищеской. Патрульные установили личность и местонахождение беглеца. На шестом этаже стражи порядка попросили жительницу дома позвонить к соседу, чтобы тот открыл дверь. Мужчина сначала открыл дверь, однако как только увидел патрульных, резко закрыл ее.

Чтобы задержать беглеца, правоохранители выбили дверь. Злоумышленником оказался 47-летний местный житель.

Фото: полиция

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"Девушка-патрульная узнала нападавшего, который нанес смертельные раны пожилому мужчине. Орудие убийства со следами крови нашли за дверью", – отмечают в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

Фото: полиция

В то же время местное издание Forpost.media сообщает, что убитый – бывший председатель ОСМД, которого сняли с занимаемой им должности в этом месяце.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Подозреваемого в совершении тяжкого преступления доставили в отделение полиции. Обстоятельства и мотивы поступка мужчины выяснят следователи.

Фото: полиция

Напомним, мужчина кувалдой убил работодателя в Херсонской области.