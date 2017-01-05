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В Запорожье на взятке поймали таможенника (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7857/12_main.1483606998.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/12_tn.1483606998.jpg Происшествия и криминал Чиновник требовал от местного жителя 5 тысяч долларов США за скидку при растаможивании грузовика

В Запорожье на взятке поймали таможенника (фото)

Сегодня, 11:03

Чиновник требовал от местного жителя 5 тысяч долларов США за скидку при растаможивании грузовика

Заведующего сектором одного из отделов Запорожской таможни задержали на взятке.

Об этом сообщит пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"Вымогатель систематически брал деньги с предпринимателей и рядовых граждан за льготное растаможивание товаров. В частности, чиновник требовал от местного жителя пять тысяч долларов США за скидку при растаможивании грузовика. Оперативники спецслужбы задержали взяточника на рабочем месте во время получения части неправомерной выгоды в сумме две тысячи девятьсот долларов США", – отмечают в СБУ.

По этому факту открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан.

Сейчас решается вопрос о сообщено ему о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, вчера на взятке попался сотрудник Управления СБУ во Львовской области, который требовал с граждан  6500 долларов США.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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