В Запорожье на взятке поймали таможенника (фото)

Чиновник требовал от местного жителя 5 тысяч долларов США за скидку при растаможивании грузовика

Заведующего сектором одного из отделов Запорожской таможни задержали на взятке.

Об этом сообщит пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"Вымогатель систематически брал деньги с предпринимателей и рядовых граждан за льготное растаможивание товаров. В частности, чиновник требовал от местного жителя пять тысяч долларов США за скидку при растаможивании грузовика. Оперативники спецслужбы задержали взяточника на рабочем месте во время получения части неправомерной выгоды в сумме две тысячи девятьсот долларов США", – отмечают в СБУ.

По этому факту открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан.

Сейчас решается вопрос о сообщено ему о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, вчера на взятке попался сотрудник Управления СБУ во Львовской области, который требовал с граждан 6500 долларов США.