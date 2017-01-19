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В Запорожье накрыли бордель для извращенцев (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/52_main.1484745947.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/52_tn.1484745947.jpg Происшествия и криминал Кроме обычной "клубнички" за отдельную плату проститутками предлагались и различные извращения, отмечают правоохранители 

В Запорожье накрыли бордель для извращенцев (фото)

Сегодня, 03:41

Кроме обычной "клубнички" за отдельную плату проститутками предлагались и различные извращения, отмечают правоохранители 

В Запорожье полицейские разоблачили публичный дом и задержали его организатора.

Клиентов для борделя искали в интернете, причем кроме обычной "клубнички" за отдельную плату предлагались и различные извращения, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Под бордель сутенерша арендовала двухэтажный частный дом в Вознесеновском районе Запорожья. Во время обыска правоохранители изъяли документацию, денежные средства и другие вещественные доказательства преступления.

На путан составлены административные протоколы за занятие проституцией, а вот организатор будет привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.303 УК Украины "Сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией".

Женщине грозит от двух до семи лет тюрьмы.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Сумской области разоблачили студентку, которая вместе с подругами-подростками зарабатывала на жизнь сексом. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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