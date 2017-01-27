В Запорожье осудили мужчину за дерзкие нападения на женщин

В Запорожье осудили мужчину, который нападал на пожилых женщин.

В результате его действий одна из потерпевших умерла в больнице, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Так, в марте и апреле 2015 злоумышленник, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, совершил три нападения на пожилых женщин с целью завладения их имуществом. При этом преступник, пренебрегая их беспомощным состоянием, применял к потерпевшим насилие, от которого одна из жертв умерла в больнице", – сообщили в прокуратуре.

После нападения мужчина забирал у женщин ювелирные изделия, мобильные телефоны и продукты питания.

За свои преступления злоумышленник получил 15 лет заключения. Обвиняемый пытался обжаловать приговор суд и подал апелляцию. Однако апелляционный суд области оставил приговор в силе.

Напомним, ранее в Харькове мужчина хладнокровно зарезал жену.