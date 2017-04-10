В Запорожье произошла стрельба
Молодой человек попытался решить конфликт в ночном клубе с помощью оружия
На минувших выходных в ночном клубе Запорожья произошла стрельба.
Парень решил "уладить" конфликт с сотрудниками развлекательного заведения с помощью оружия. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.
"Во время конфликта он вытащил из кармана предмет, похожий на пистолет, начал им размахивать и угрожать окружающим. После этого сделал выстрел в воздух и разбил витрину в заведении. Он вел себя агрессивно. При поверхностной проверке у подозреваемого обнаружили предмет, похожий на пистолет", – отмечают правоохранители.
На место вызвали следователей. Оружие у стрелка изъяли. 27-летнего парня доставили в отделение полиции.
По данным СМИ, стрельба произошла в ночном клубе на бульваре Парковом.
Напомним, ранее во Львове возле ночного клуба произошла стрельба.
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