В Запорожье произошла стрельба

Вчера, 18:02

Молодой человек попытался решить конфликт в ночном клубе с помощью оружия

27-летнего парня доставили в отделение полиции. Фото: AFP
27-летнего парня доставили в отделение полиции. Фото: AFP

На минувших выходных в ночном клубе Запорожья произошла стрельба.

Парень решил "уладить" конфликт с сотрудниками развлекательного заведения с помощью оружия. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Во время конфликта он вытащил из кармана предмет, похожий на пистолет, начал им размахивать и угрожать окружающим. После этого сделал выстрел в воздух и разбил витрину в заведении. Он вел себя агрессивно. При поверхностной проверке у подозреваемого обнаружили предмет, похожий на пистолет", – отмечают правоохранители.

На место вызвали следователей. Оружие у стрелка изъяли. 27-летнего парня доставили в отделение полиции.

По данным СМИ, стрельба произошла в ночном клубе на бульваре Парковом.

Напомним, ранее во Львове возле ночного клуба произошла стрельба.
Запорожье, стрельба

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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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