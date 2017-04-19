В Запорожье пытались продать в Россию детали военных авиадвигателей

В Запорожье правоохранители остановили воровство деталей к военным самолетам на авиационном предприятии.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

"Правоохранители установили, что сделку пытался организовать коммерсант из Запорожья, который сотрудничал с промышленными предприятиями города. Делец договорился с двумя работниками предприятия "вынести" с территории завода комплектующие к авиационным двигателям военного назначения. Предварительно он выяснил, что на приобретение деталей есть заказчики из других стран, в том числе и России, и установил с ними контакт", – рассказали в СБУ

Оперативники спецслужбы задержали работников завода вблизи предприятия при попытке передачи организатору похищенных комплектующих к самолетам.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе СБУ накрыла конвертцентр, который отмывал деньги 30 компаний. По данным правоохранителей, госбюджет не дополучил около 100 миллионов гривен налогов из-за работы конвертцентра.