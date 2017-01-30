В Запорожье саперы подорвали мусорный бак с гранатой (фото)

Мужчина вышел выбросить мусор, увидел в баке предмет, похожий на гранату, и вызвал полицию

В Запорожье саперы подорвали мусорный бак с гранатой.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, боеприпас на улице Рубана обнаружил прохожий и сразу вызвал правоохранителей.

Фото: патрульная полиция

"Инспекторы получили вызов, что на улице Рубана в мусорном баке обнаружили предмет, похожий на гранату. Прибыв на место вызова встретили заявителя, который объяснил, что выбрасывал мусор и в баке увидел предмет похожий на гранату. Патрульные огородили место происшествия", – говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция

Прибывшие на вызов взрывотехники, подорвали мусорный бак, обезвредив гранату на месте.

Напомним, в октябре прошлого года в Днепре пиротехники ГСЧС уничтожили авиационную бомбу весом 500 кг, которая находилась в экспозиции музея.