В Запорожье саперы подорвали мусорный бак с гранатой (фото)

Сегодня, 17:09

Мужчина вышел выбросить мусор, увидел в баке предмет, похожий на гранату, и вызвал полицию 

Фото: патрульная полиция
Фото: патрульная полиция

В Запорожье саперы подорвали мусорный бак с гранатой.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, боеприпас на улице Рубана обнаружил прохожий и сразу вызвал правоохранителей.

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Фото: патрульная полиция

"Инспекторы получили вызов, что на улице Рубана в мусорном баке обнаружили предмет, похожий на гранату. Прибыв на место вызова встретили заявителя, который объяснил, что выбрасывал мусор и в баке увидел предмет похожий на гранату. Патрульные огородили место происшествия", – говорится в сообщении.

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Фото: патрульная полиция

Прибывшие на вызов взрывотехники, подорвали мусорный бак, обезвредив гранату на месте.  

Напомним, в октябре прошлого года в Днепре пиротехники ГСЧС уничтожили авиационную бомбу весом 500 кг, которая находилась в экспозиции музея.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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