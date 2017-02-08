В Запорожье задержали похитителей автомобилей

В Запорожье арестовали двух похитителей автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"При осуществлении досудебного расследования следователями проведен ряд обысков в гаражных кооперативах и по месту жительства подозреваемых, по результатам которых было выявлено четыре угнанные автомобили, а также большое количество автозапчастей от похищенных и разобранных автомобилей", – отметили в прокуратуре.

Сейчас двое злоумышленников находятся под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители предупреждают водителей об очередной схеме автомобильных воров. Злоумышленники подкладывают трубчатую проколку под заднее правое колесо автомобиля жертвы и едут за ним, выжидая, когда водитель остановится и выйдет из машины.