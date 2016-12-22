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В Запорожской области уволенные полицейские годами продолжали выдавать себя за копов http://www.segodnya.ua/img/article/7821/72_main.1482425634.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/72_tn.1482425634.jpg Происшествия и криминал Двое местных жителей перед сдачей удостоверения сделали копию документа

В Запорожской области уволенные полицейские годами продолжали выдавать себя за копов

Вчера, 18:51

Двое местных жителей перед сдачей удостоверения сделали копию документа

Экс-полицейских разоблачили на мошенничестве. Фото: 24.kz
Экс-полицейских разоблачили на мошенничестве. Фото: 24.kz

В Запорожской области задержали двух мужчин, несколько лет назад уволенных из органов внутренних дел за систематические нарушения дисциплины. Они, пользуясь копиями прежних удостоверений, продолжали выдавать себя за действующих правоохранителей.

О нарушителях стало известно, когда в Мелитопольский отдел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестные люди, представившись правоохранителями, провели в ее частном доме обыск. Проверив информацию, полицейским стало известно, что женщину обманули, сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий полицейские установили лиц, причастных к упомянутому преступлению. Двое местных жителей 1983 и 1981 г.р. еще несколько лет назад были уволены из органов внутренних дел за систематические нарушения дисциплины. Как выяснилось, перед сдачей удостоверения один из них сделал копию уже не принадлежащего ему документа, которым и воспользовался, чтобы попасть в дом потерпевшей", – говорится в сообщении пресс-службы.

Во время санкционированных обысков, у экс-полицейских обнаружили вещественные доказательства преступления. В тот же день мужчины были.

Сегодня им объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) и ч.2 ст.162 (Нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Кропивницком разоблачили банду полицейских, занимавшихся пытками и грабежами. Организовал преступную группу руководитель одного из подразделений местного отдела полиции, который привлек к преступной деятельности трех своих подчиненных и гражданского.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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