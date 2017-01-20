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В Запорожской области зэк убил женщину деревянным молотком http://www.segodnya.ua/img/article/7897/53_main.1484822142.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/53_tn.1484822142.jpg Происшествия и криминал 57-летний ранее судимый мужчина задержан и направлен в изолятор временного содержания

В Запорожской области зэк убил женщину деревянным молотком

Сегодня, 03:15

57-летний ранее судимый мужчина задержан и направлен в изолятор временного содержания

Фото с сайта m.dailyhunt.in
Фото с сайта m.dailyhunt.in

В Запорожской области произошло жуткое убийство.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, женщину 1965 года рождения до смерти избили деревянным молотком.

"Установлено, что 18 января около 05:00 во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры потерпевшую побил деревянным молотком 57-летний ранее судимый сожитель, в результате чего она умерла. На сегодня подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и направлен в изолятор временного содержания", – рассказали в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается расследование.

Напомним, ранее в Запорожье мужчина задушил родную мать
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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