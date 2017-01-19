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В Житомире арестовали педофила http://www.segodnya.ua/img/article/7899/38_main.1484843648.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/38_tn.1484843648.jpg Происшествия и криминал Мужчину взяли под стражу с возможностью внесения денежного залога в сумме 500 тысяч гривен

В Житомире арестовали педофила

Сегодня, 18:34

Мужчину взяли под стражу с возможностью внесения денежного залога в сумме 500 тысяч гривен

Подозреваемый. Фото: полиция
Подозреваемый. Фото: полиция

В Житомире арестовали подозреваемого в развращении несовершеннолетней, которого правоохранители поймали в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"55-летний мужчина в конце ноября прошлого года совершил развратные действия в отношении 10-летнего ребенка. 18 января он был задержан в Запорожье и доставлен в Житомир. 19 января мужчине официально сообщено о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения денежного залога в сумме 500 тысяч гривен", – рассказали в полиции.

Сейчас продолжается дальнейшее расследование уголовного производства по ст.156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, патрульные полицейские Запорожья задержали подозреваемого вчера на центральном железнодорожном вокзале города. Мужчина сообщил стражам порядка, что направлялся из Днепра в Запорожье в гости к товарищу. Во время проверки паспортных данных выяснилось, что он находится в розыске с 15 декабря 2016 года за развращение несовершеннолетних. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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