В Житомире массово отравились дети

В Житомире массово отравились ученики местной городской гуманитарной гимназии № 23.

В медучреждения города в ночь с 20 по 21 января госпитализировали 13 детей с предварительным диагнозом "острое кишечное отравление", сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

"Всем детям обеспечено необходимое лечение, состояние их здоровья стабильное", – отмечают в пресс-службе.

Правоохранители начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

На сайте Житомирского горсовета отмечается, что в столовой гимназии начаты проверки. Кроме того, с сегодняшнего дня в столовой прекращено питание до выяснения причин отравления.

Как сообщает телеканал "112 Украина", сегодня после отравления в житомирской гимназии в медучреждениях все еще находятся восемь детей, из них пять школьников – в городской больнице, а еще трое – в областной. Нарушителям грозит штраф в размере до 100 необлагаемых минимумов или ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, ранее в больницу Харькова с диагнозом "отравление неизвестным веществом" поступило шестеро взрослых и 10-летняя девочка.