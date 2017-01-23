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В Житомире массово отравились дети http://www.segodnya.ua/img/article/7908/67_main.1485173302.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/67_tn.1485173302.jpg Происшествия и криминал Инцидент произошел в столовой городской гуманитарной гимназии № 23, состояние здоровья школьников стабильное

В Житомире массово отравились дети

Сегодня, 14:08

Инцидент произошел в столовой городской гуманитарной гимназии № 23, состояние здоровья школьников стабильное

Всем детям обеспечено необходимое лечение. Автор фото: Анатолий Бойко, &quot;Сегодня&quot;
Всем детям обеспечено необходимое лечение. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Житомире массово отравились ученики местной городской гуманитарной гимназии № 23.

В медучреждения города в ночь с 20 по 21 января госпитализировали 13 детей с предварительным диагнозом "острое кишечное отравление", сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

"Всем детям обеспечено необходимое лечение, состояние их здоровья стабильное", – отмечают в пресс-службе.

Правоохранители начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

На сайте Житомирского горсовета отмечается, что в столовой гимназии начаты проверки. Кроме того, с сегодняшнего дня в столовой прекращено питание до выяснения причин отравления.

Как сообщает телеканал "112 Украина", сегодня после отравления в житомирской гимназии в медучреждениях все еще находятся восемь детей, из них пять школьников – в городской больнице, а еще трое – в областной. Нарушителям грозит штраф в размере до 100 необлагаемых минимумов или ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, ранее в больницу Харькова с диагнозом "отравление неизвестным веществом" поступило шестеро взрослых и 10-летняя девочка
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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