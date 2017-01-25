В Житомире на территории военного института повесился мужчина – СМИ

Ссылаясь на собственные источники, СМИ отмечает, что повешенный является работником учреждения

На территории Житомирского военного института им. Королева нашли повешенным мужчину. Эту информацию УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.

Полицейские сообщили что мужчина был найден повешенным на территории учебного заведения, на место выезжала следственно-оперативная группа.

В военной прокуратуре Житомирского гарнизона информацию об обнаружении повешенного изданию подтвердили и пообещали предоставить более подробные комментарии.

Ссылаясь на собственные источники, СМИ отмечает, что повешенный – работник института 1972 года рождения.

Напомним, в конце 2016 года на передовой покончил жизнь самоубийством украинский боец.