В Житомире на территории военного института повесился мужчина – СМИ

Вчера, 18:10

Ссылаясь на собственные источники, СМИ отмечает, что повешенный является работником учреждения

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На территории Житомирского военного института им. Королева нашли повешенным мужчину. Эту информацию УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.

Полицейские сообщили что мужчина был найден повешенным на территории учебного заведения, на место выезжала следственно-оперативная группа.

В военной прокуратуре Житомирского гарнизона информацию об обнаружении повешенного изданию подтвердили и пообещали предоставить более подробные комментарии.

Ссылаясь на собственные источники, СМИ отмечает, что повешенный – работник института 1972 года рождения.

Напомним, в конце 2016 года на передовой покончил жизнь самоубийством украинский боец
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