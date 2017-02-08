В Житомире преступник спрятался от полиции в диване

45-летний житель областного центра находился в розыске за кражу; его задержали и доставили в городской отдел полиции

В Житомире преступник, которого разыскивали оперативники за кражу, спрятался от полиции в диване.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Правоохранителям поступил вызов о семейной ссоре по улице Колхозной. Входные двери частного дома открыла женщина, на лице которой инспекторы увидели многочисленные ушибы и синяки.

Фото: полиция

"Во время беседы женщина периодически кашляла, подавая знаки предупреждения. Это, конечно, насторожило блюстителей порядка. Пройдя в отдаленную комнату, полицейские обнаружили мужчину, который спрятался в диване. Проверив лицо, патрульные установили, что 45-летний житель Житомира находится в розыске ГУНП за совершение уголовно преступления по ст. 185 ч. 2 УК "Кража", – рассказали в полиции.

Фото: полиция

Мужчину патрульные доставили в городской отдел полиции, где поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, в киевском метро поймали карманника. Мужчина попался на краже кошелька.