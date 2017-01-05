В Житомире пьяный военный протаранил маршрутку: есть пострадавший

В автобусе находились 12 пассажиров, одного из них с травмами госпитализировали в больницу

В Житомир пьяный военный, управляя автомобилем "Форд Мондео", протаранил маршрутку с пассажирами.

ДТП произошло по улице Киевское шоссе вчера вечером, сообщает пресс-служба полиции.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Форд Мондео", 48-летний военный, двигаясь по ул. Киевское шоссе в направлении выезда из города, совершил столкновение с маршрутным такси "Рута" под управлением 59-летнего житомирянина. В салоне маршрутки находились 12 пассажиров. В результате происшествия один из них, 32-летний житель Житомирского района, получил телесные повреждения", – говориться в сообщении.

Полицейские отмечают, что военный отказался на месте проходить тест на употребления алкоголя.

"Актом медицинского освидетельствования у него зафиксированы признаки состояния опьянения", – добавляют правоохранители.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются в рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в октябре в Одессе трое пьяных военных напали на охранников ночного клуба.