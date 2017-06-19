В Житомирской области 21-летняя дочь заказала убийство отца

Сегодня, 19:01

По предварительной информации полиции, девушка заплатила сообщнику 500 долларов

Фото: hvylya.net
Фото: hvylya.net

В Житомирской области 21-летняя дочь заказала убийство отца – 50-летнего жителя Бердичева. 

Девушка учится в одном из вузов столицы. Сейчас она и ее сообщник находятся под стражей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Преступление произошло весной 2017 года. Еще живого мужчину с травмами головы нашли 22 марта на городской улице. Пострадавшего доставили в реанимацию местной больницы, однако спасти его жизнь не удалось. Он умер через несколько дней, не приходя в сознание.

В рамках начатого уголовного производства полицейские отрабатывали несколько версий, в том числе проверялись и родные погибшего. В результате оказалось, что на протяжении последних нескольких месяцев между отцом и дочерью были неприязненные отношения.

"Сейчас выяснено, что девушка предложила 19-летнему жителю Бердичева совершить преступление за ориентировочную сумму в 500 долларов", – отмечают в полиции.

Предварительно установлено, что вечером 21 марта девушка позвонила отцу и попросила вынести некоторые ее вещи знакомому. Мужчина пришел в условленное место и отдал чемодан. А когда собирался возвращаться домой, получил удар по голове и упал. Лежащего мужчину ударили еще несколько раз.

В середине июня правоохранители задержали 21-летнюю дочь погибшего и исполнителя убийства.

Уголовное производство расследуется по п.11 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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