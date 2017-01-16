Видеошок: в Сети опубликовали видео прыжка самоубийцы с 86 этажа (видео)
18-летний молодой человек спрыгнул со смотровой площадки небоскреба "Око" в комплексе "Москва-Сити" в российской столице
16 января 2017 г.
В Сети появилось видео последних секунд жизни 18-летнего юноши, прыгнувшего с крыши башни "Око" бизнес-комплекса "Москва-Сити" в российской столице. На кадрах видно, как молодой человек бежит по одной из балок, а затем прыгает вниз.
Трагедия произошла 14 января. Молодой человек прыгнул с 86-го этажа высотного здания. Известно, что он упал на стоящий внизу автомобиль Gelandewagen. От полученных травм молодой человек скончался.
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