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Видеошок: в Сети опубликовали видео прыжка самоубийцы с 86 этажа (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/22_main.1484579382.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/22_tn.1484579382.jpg Происшествия и криминал 18-летний молодой человек спрыгнул со смотровой площадки небоскреба "Око" в комплексе "Москва-Сити" в российской столице

Видеошок: в Сети опубликовали видео прыжка самоубийцы с 86 этажа (видео)

Сегодня, 17:09

18-летний молодой человек спрыгнул со смотровой площадки небоскреба "Око" в комплексе "Москва-Сити" в российской столице


В Сети появилось видео последних секунд жизни 18-летнего юноши, прыгнувшего с крыши башни "Око" бизнес-комплекса "Москва-Сити" в российской столице. На кадрах видно, как молодой человек бежит по одной из балок, а затем прыгает вниз.

Трагедия произошла 14 января. Молодой человек прыгнул с 86-го этажа высотного здания. Известно, что он упал на стоящий внизу автомобиль Gelandewagen. От полученных травм молодой человек скончался.

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