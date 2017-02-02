Винница приняла 16 раненых бойцов с Донбасса

Один из военнослужащих находится в реанимации, раненым помогают волонтеры

В Винницу доставили 16 раненых на Донбассе бойцов.

Как сообщила в Facebook волонтер Елена Верлан, один защитник находится в реанимации.

"Вчера прибыл "борт" с ранеными. Госпитальные волонтеры встретили ребят, разнесли средства гигиены, воду и другие необходимые вещи. Всего – 16 бойцов, в реанимацию прибыл один", – написала волонтер.

Отметим, что вчера раненых бойцов также приняли Днепр и Одесса. Военные получили травмы под Авдеевкой, некоторые в тяжелом состоянии находятся реанимации.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.