Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Криминальные новости
Водитель грузовика на летней резине устроил ДТП в центре Николаева (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/79_main.1484063143.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/79_tn.1484063143.jpg Происшествия и криминал Спасатели с помощью буксировочного троса перевернули машину и поставили на колеса

Водитель грузовика на летней резине устроил ДТП в центре Николаева (фото,видео)

Сегодня, 17:45

Спасатели с помощью буксировочного троса перевернули машину и поставили на колеса

ДТП в Николаеве. Фото: ГСЧС
ДТП в Николаеве. Фото: ГСЧС

В центре Николаева перевернулся автомобиль, груженный хлебом.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, ДТП произошло в понедельник на Центральном проспекте.

_19

Фото: ГСЧС

"По прибытию было установлено, что на автомобиле "Газель" (ГАЗ-3302) до сих пор летняя резина. Водитель, направляясь вдоль проспекта, не справился с управлением и допустил переворачивание транспортного средства, нагружено хлебом, на бок. Спасатели с помощью буксировочного троса перевернули машину и поставили на колеса. В результате происшествия водитель не пострадал", – отмечают спасатели.

Видео: ГСЧС

Напомним, в начале декабря под Винницей произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ на летней резине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, женщина-пассажир погибла мгновенно.
ДТП, фото, видео, водитель, спасатели, Николаев, грузовик, перевернулся, автомобиль, газель, ГСЧС, резина

Вы сейчас просматриваете новость "Водитель грузовика на летней резине устроил ДТП в центре Николаева (фото,видео)". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Мужчина попался на нарушении правил. Фото: blacksea.tv

В Харькове разыскиваемый преступник попался на нарушении ПДД

Сегодня, 16:46

Мужчину подозревают в незаконном обращении с наркотическими средствами

Мир

Фото: AFP

Двойной теракт в Кабуле убил 27 человек

Сегодня, 16:27

Мишенью атаки стали сотрудники афганского парламента

Мир

Турцию завалило снегом. Фото: AFP

В Стамбуле обрушилась крыша мечети во время похорон

Сегодня, 15:21

На место инцидета прибыли спасатели и машины скорой помощи

Происшествия

Мост Патона в Киеве остановился из-за лобового ДТП

Сегодня, 14:00

О количестве пострадавших пока неизвестно  

Происшествия

Под Киевом иномарка "поскользнулась" и влетела в бок машины

Сегодня, 13:39

Авария произошла на Одесской трассе, водители получили ссадины и ушибы

Одесса

На месте инцидента. Фото: Александр Викторович Источник\odpublic.net

В Одессе автомобиль на скорости снес светофор

Сегодня, 13:35

О пострадавших информации пока не поступало 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.