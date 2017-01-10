Водитель грузовика на летней резине устроил ДТП в центре Николаева (фото,видео)
Спасатели с помощью буксировочного троса перевернули машину и поставили на колеса
В центре Николаева перевернулся автомобиль, груженный хлебом.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, ДТП произошло в понедельник на Центральном проспекте.
Фото: ГСЧС
"По прибытию было установлено, что на автомобиле "Газель" (ГАЗ-3302) до сих пор летняя резина. Водитель, направляясь вдоль проспекта, не справился с управлением и допустил переворачивание транспортного средства, нагружено хлебом, на бок. Спасатели с помощью буксировочного троса перевернули машину и поставили на колеса. В результате происшествия водитель не пострадал", – отмечают спасатели.
Видео: ГСЧС
Напомним, в начале декабря под Винницей произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ на летней резине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, женщина-пассажир погибла мгновенно.
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