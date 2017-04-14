Водитель сбил ребенка, увлекшись телефоном

Жуткий инцидент произошел в китайском городе Цзиньцзян. Водитель сбил маленького ребенка, увлекшись телефонным разговором. К счастью, малышу удалось выжить. Несмотря на то, что виновник инцидента сам отвез пострадавшего в больницу, его все равно могут засудить за опасное вождение, сообщает Sun.



На опубликованных китайскими полицейскими кадрах запечатлено, как малыш, чьи родители, по данным журналистов, работают на расположенной поблизости фабрике, подходит к стоящему автомобилю и кладет руки на капот. Впрочем, ребенок слишком маленький, и водитель его не видит. Внезапно машина трогается с места и переезжает малыша. К счастью, ребенку удалось попасть между колесами и не погибнуть.

Услышав детский плач, водитель остановил машину, поднял ребенка с асфальта и отвез его в ближайшую больницу. Врачи обнаружили у пострадавшего лишь незначительные ссадины. Тем не менее, местные власти все равно завели на водителя дело после того, как полицейские изучили кадры с места ДТП. На них видно, что в момент инцидента владелец машины говорил по телефону.

