Водителя Lexus подстрелили в Винницкой области

Сегодня, 12:42

Неизвестный обстрелял дорогую иномарку из охотничьего ружья и ранил 46-летнего мужчину в шею

Мужчина получил огнестрельное ранение шеи. Фото: guns.allzip.org
Мужчина получил огнестрельное ранение шеи. Фото: guns.allzip.org

В Винницкой области подстрелили водителя автомобиля Lexus.

Мужчину с огнестрельным ранением шеи госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба полиции региона.   

"Установлено, что вчера около 20 часов в г. Могилев-Подольском во время движения автомобиля "Лексус", за рулем которого находился 46-летний местный житель, по нему были произведены выстрелы неизвестным лицом. В результате водитель автомобиля получил ранения в шею. Также выстрелом был поврежден его автомобиль. По предварительной информации, выстрелы были осуществлены из охотничьего оружия с дробными зарядами", – отмечают правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 15 лет.

Напомним, 23 января в Днепре, на улице 20 лет Победы, неизвестные выстрелили в 6-летнего мальчика. Ребенка с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки доставили в детскую больницу. Виновников происшествия устанавливают.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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