Военных-дебоширов будут судить в Черниговской области

Трем военнослужащим грозит от трех до восьми лет заключения, их судьбу решит суд

В Черниговской области будут судить трех военнослужащих, которые сопротивлялись и избили сотрудников Военной службы правопорядка.

Об это сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что в декабре 2016 года, на территории с. Гончаровское Черниговского района, трое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушали общественный порядок. Во время их задержания сотрудниками военного правоохранительного органа, правонарушители совершили физическое сопротивление и нанесли последним телесные повреждения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Действия военных квалифицированы по ч. 2 ст. 404 УК Украины (сопротивление лицу, выполняющему обязанности военной службы, совершенное группой лиц).

За такое преступление мужчинам грозит от трех до восьми лет заключения.

Напомним, ранее в Кривом Роге осудили военного, который изнасиловал девушку. Парень проведет за решеткой пять лет.