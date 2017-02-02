Военных-дебоширов будут судить в Черниговской области

Сегодня, 19:06

Трем военнослужащим грозит от трех до восьми лет заключения, их судьбу решит суд

Действия военных квалифицированы по ч. 2 ст. 404 УК Украины. Фото ZN.ua
Действия военных квалифицированы по ч. 2 ст. 404 УК Украины. Фото ZN.ua

В Черниговской области будут судить трех военнослужащих, которые сопротивлялись и избили сотрудников Военной службы правопорядка.

Об это сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что в декабре 2016 года, на территории с. Гончаровское Черниговского района, трое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушали общественный порядок. Во время их задержания сотрудниками военного правоохранительного органа, правонарушители совершили физическое сопротивление и нанесли последним телесные повреждения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Действия военных квалифицированы по ч. 2 ст. 404 УК Украины (сопротивление лицу, выполняющему обязанности военной службы, совершенное группой лиц).

За такое преступление мужчинам грозит от трех до восьми лет заключения.

Напомним, ранее в Кривом Роге осудили военного, который изнасиловал девушку. Парень проведет за решеткой пять лет.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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