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Военных-предателей из Крыма отправили под суд http://www.segodnya.ua/img/article/7825/42_main.1482506473.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/42_tn.1482506473.jpg Происшествия и криминал Двое мужчин заключили контракты о прохождении службы в Вооруженных силах  РФ

Военных-предателей из Крыма отправили под суд

Вчера, 17:20

Двое мужчин заключили контракты о прохождении службы в Вооруженных силах  РФ

Фото: 368.media
Фото: 368.media

В Николаевской области будут судить двух дезертиров-предателей, которые перешли на сторону РФ после оккупации Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительные акты в отношении бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые, изменив присяге, перешли на сторону страны-агрессора. Бывший младший сержант Баранов и прапорщик Одинцов, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной Республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказа о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2014 году на общем построении личного состава воинской части упомянутые военные заявили о намерении проходить службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ в должности механика самолета воинской части и воздушного радиста ВС РФ.

В конце ноября этого года СБУ задержала Баранова и Одинцова на территории Украины.

Предателям вручено письменное уведомление о подозрении в дезертирстве и государственной измене.

Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Напомним, в конце ноября Президент России Владимир Путин узаконил звания крымских военных, которые перешли на сторону РФ. Согласно указу глава российского государства, звания и военные документы украинского образца граждан Крыма признаются действительными в России.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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