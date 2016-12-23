Военных-предателей из Крыма отправили под суд

В Николаевской области будут судить двух дезертиров-предателей, которые перешли на сторону РФ после оккупации Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительные акты в отношении бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые, изменив присяге, перешли на сторону страны-агрессора. Бывший младший сержант Баранов и прапорщик Одинцов, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной Республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказа о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2014 году на общем построении личного состава воинской части упомянутые военные заявили о намерении проходить службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ в должности механика самолета воинской части и воздушного радиста ВС РФ.

В конце ноября этого года СБУ задержала Баранова и Одинцова на территории Украины.

Предателям вручено письменное уведомление о подозрении в дезертирстве и государственной измене.

Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Напомним, в конце ноября Президент России Владимир Путин узаконил звания крымских военных, которые перешли на сторону РФ. Согласно указу глава российского государства, звания и военные документы украинского образца граждан Крыма признаются действительными в России.