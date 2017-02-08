Вооруженная банда похитила мужчину в Запорожской области
Злоумышленников задержали, а в их автомобиле нашли пистолет и бейсбольную биту
Мужчину силой посадили в автомобиль «Хюндай». Фото: полиция
Мужчину силой посадили в автомобиль «Хюндай». Фото: полиция
Мужчину силой посадили в автомобиль «Хюндай». Фото: полиция
Мужчину силой посадили в автомобиль «Хюндай». Фото: полиция
В Запорожской области вооруженная банда похитила 56-летнего мужчину.
Злоумышленники силой посадили в автомобиль "Хюндай" жителя одного из сел Запорожского района и увезли в неизвестном направлении. Как сообщает пресс-служба полиции области, вооруженных мужчин удалось задержать.
"Информация была передана всем службам и постам полиции. Результатом немедленно принятых следственно-оперативных мероприятий стало задержание автомобиля злоумышленников, в котором, кроме похищенного гражданина, находилось четверо мужчин. В салоне полицейские нашли пистолет и бейсбольную биту", – отметили правоохранители.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).
Продолжается расследование.
Напомним, в Черниговской области полицейский собственноручно задержал серийных грабителей, которые несколько месяцев подряд обворовывали дома в деревне.
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