Вооруженная банда похитила мужчину в Запорожской области

Сегодня, 12:52

Злоумышленников задержали, а в их автомобиле нашли пистолет и бейсбольную биту


Мужчину силой посадили в автомобиль «Хюндай». Фото: полиция

Мужчину силой посадили в автомобиль «Хюндай». Фото: полиция

Мужчину силой посадили в автомобиль «Хюндай». Фото: полиция

Мужчину силой посадили в автомобиль «Хюндай». Фото: полиция

В Запорожской области вооруженная банда похитила 56-летнего мужчину.

Злоумышленники силой посадили в автомобиль "Хюндай" жителя одного из сел Запорожского района и увезли в неизвестном направлении. Как сообщает пресс-служба полиции области, вооруженных мужчин удалось задержать.

"Информация была передана всем службам и постам полиции. Результатом немедленно принятых следственно-оперативных мероприятий стало задержание автомобиля злоумышленников, в котором, кроме похищенного гражданина, находилось четверо мужчин. В салоне полицейские нашли пистолет и бейсбольную биту", – отметили правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Продолжается расследование.

Напомним, в Черниговской области полицейский собственноручно задержал серийных грабителей, которые несколько месяцев подряд обворовывали дома в деревне. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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