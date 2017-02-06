Вооруженную банду вымогателей ликвидировали в Николаеве (фото)

Сегодня, 12:49

Во время обысков правоохранители нашли оружие с патронами, гранату РГД-5, дымовые шашки, много ювелирных изделий и наркотики


Преступники систематически требовали деньги у местных жителей. Фото: СБУ

Преступники систематически требовали деньги у местных жителей. Фото: СБУ

Преступники систематически требовали деньги у местных жителей. Фото: СБУ

Преступники систематически требовали деньги у местных жителей. Фото: СБУ

Преступники систематически требовали деньги у местных жителей. Фото: СБУ

Преступники систематически требовали деньги у местных жителей. Фото: СБУ

Преступники систематически требовали деньги у местных жителей. Фото: СБУ

В Николаеве правоохранители задержали четырех рэкетиров, которые систематически требовали деньги у местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что участники группировки искусственно провоцировали бытовые конфликты, после чего, угрожая физической расправой, требовали деньги с граждан за "закрытие инцидента". Оперативники СБ Украины "взяли" злоумышленников на окраине Николаева при получении десяти тысяч гривен", – отмечают в спецслужбе.

При обысках по месту жительства фигурантов дела изъято две единицы стрелкового оружия с патронами, граната РГД-5, дымовые шашки, много ювелирных изделий и наркотики.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, одному из главарей группировки объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, в Кривом Роге Служба безопасности Украины совместно с полицией "прикрыли" лабораторию по производству метамфетамина на дому.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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