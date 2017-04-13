Вор решил украсть авто у копа в штатском и получил две пули в упор

Сегодня, 11:30

Вооруженный грабитель сделал ошибку, когда решил угнать автомобиль у полицейского 


В сети появилось видео с камер наблюдения в одном из городов Бразилии, на кадрах которого видно, как вор пытается угнать машину, но напал не на того человека. Преступник открывает дверь автомобиля, прогнав оттуда высокого полицейского штатском, но с оружием. В результате коп практически в упор делает два выстрела прямо в вора.


 
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