Воруют даже на валенках: лидер "Азова" вновь обвинил руководство Нацгвардии в коррупции (видео)

Факты коррупции в Нацгвардии зафиксированы во многих воинских частях по всей территории Украины, уверяет Билецкий

Депутат Верховной Рады, куратор полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий вновь заявил, что руководство Нацгвардии погрязло в коррупции, а в ведомстве разворовывается фактически каждая третья гривна из 14 млн грн, по которым проводился аудит.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо", ссылаясь на данные волонтеров.

"Фактически воровалось на всем: от валенков, условно говоря, до пластиковых тарелок", — сказал Билецкий.

По его словам, данные материалы он лично в руки передал главному военному прокурору Анатолию Матиосу.

Он подчеркнул, что факты коррупции в Нацгвардии зафиксированы во многих воинских частях по всей территории Украины.

Напомним, в середине января народный депутат Украины, лидер "Азова" Билецкий обвинил руководство Национальной гвардии в прямом покрывательстве офицеров-сепаратистов, что несет угрозу обороноспособности нашей страны. Об этом он заявил в своем блоге на "Украинской правде" и назвал конкретные фамилии офицеров, которые занимают руководящие должности в НГУ.

Кроме того, он заявляет о наличии коррупционной составляющей в Национальной гвардии, и что эта система "крадет каждую третью гривню". Депутат пообещал вскоре со своей командой обнародовать соответствующие факты. Также лидер "Азова" подчеркивает "систематическое уничтожение добровольческих батальонов, которое проводит руководство Национальной гвардии".

Билецкий возложил ответственность за ситуацию в Нацгвардии на президента Украины, главного военного прокурора, министра внутренних дел и председателя Службы безопасности.

Национальная гвардия Украины обратилась в военную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой проверить изложенные факты. Также в Нацгвардии отметили, что с начала 2017 года в главное управление НГУ не поступало никаких документов от народного депутата Билецкого относительно информации, указанной в данной публичном заявлении.

В свою очередь главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заверил, что проверка обвинений народного депутата Андрея Билецкого в сторону Национальной гвардии будет проводиться тщательно, беспристрастно и по закону.