Взрыв прогремел в Сумах: эвакуировали сотни человек (фото)

Сегодня, 10:36

По предварительной информации полиции, взорвался газовый счетчик, который находился возле дома № 33, после чего началась сильная утечка газа

В Сумах у многоэтажного жилого дома прогремел взрыв.

Инцидент произошел 26 января, около 22:20 на улице Холодногорской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что по предварительной информации взорвался газовый счетчик, который находился возле дома № 33, после чего началась сильная утечка газа. Семь экипажей патрульной полиции эвакуировали жителей 9-этажки (около 200 человек) и огородили место происшествия", – отмечают в полиции.

Пострадавших нет, газ был перекрыт.

Сейчас на месте происшествия работали патрульные, следственно-оперативная группа, скорая помощь, спасатели и газовая служба.

Напомним, вечером 3 января в Сумах, на улице Металлургов, прогремел взрыв в квартире на седьмом этаже. Как сообщали в ГСЧС Украины, в целом повреждения различного характера получили пять квартир многоэтажки. За медицинской помощью обратилось 10 человек (трое детей, семеро взрослых), из которых восемь после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В результате взрыв погибла женщина 1952 г.р.

Как позже выяснилось, взрыв устроил психически больной житель одной из квартир многоэтажного дома. 59-летний мужчина, состоящий на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом, после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газ и поджег сигарету.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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