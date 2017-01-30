Вышедшие на свободу по "закону Савченко" за год убили 55 человек

Всего за время действия закона досрочно освобождены почти 9 тысяч заключенных

На днях начался суд над "александрийским маньяком". Он замучил насмерть по меньшей мере четверых детей, уже после того, как досрочно вышел на свободу. И это лишь один из фактов, которые скандальным шлейфом тянутся по так называемому "закону Савченко", передает ТСН.

За время действия этого закона на свободу досрочно вышли 8,7 тысяч заключенных. Из них 1313 человек подозревали в совершении тяжких преступлений. А в течение 2016 года 55 убийств в Украине совершили именно те, кто вышел на свободу по "закону Савченко".

Этот документ разрешил пересчитывать узникам сроки. То есть год, проведенный в СИЗО, по этому закону, стал считаться двумя. Именно год за два, который применили к заключенным, дал возможность последним выйти на свободу досрочно.

Сегодня те, кто принимали документ, через год его страшных последствий, признаются, мало того, что его не читали, оказывается, народным избранникам было просто неудобно отказать нардепу Надежде Савченко, которая на то время была в российском плену.

Благодаря "закону Савченко" на волю вышло немало одиозных фигур, среди которых – судья-колядник Зварыч (поймали на взятке в миллион гривен) и экс-депутат Лозинский, который средь белого дня расстрелял селянина.

Однако этот закон позволил выйти на свободу и тем, кто сидел в СИЗО, вину которых годами доказывали, и те заключенные, которые совершили незначительные преступления.

Этот закон имеет не только темную сторону, говорят правозащитники. Ведь получается, что следователи могут годами удерживать человека в СИЗО, не неся за это никакой ответственности. Судьи годами могут рассматривать дело, тоже не смотря на разумные сроки. Также этот закон в очередной раз показал правду о так называемом тюремном перевоспитании, проблемах в социализации преступников, которые все равно рано или поздно будут выходить на свободу.

То, что либеральный "закон Савченко" вышел крайне несвоевременно для правоохранительной системы, которая одновременно меняет милицию на полицию, и суд, и прокуратуру, и пенитенциарную систему, а следовательно вряд ли способна противостоять массовому выходу на свободу осужденных – факт уже неоспоримый. Поэтому, в полиции настаивают: если закон не изменят, до конца месяца на свободу выйдет еще тысяча заключенных. И чей ребенок станет следующей жертвой маньяка, пока неизвестно.

Напомним, ранее советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко заявил, что уже в феврале "закон Савченко" будет отменен.