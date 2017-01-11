Взрыв прогремел в Херсонской области

В результате ЧП пострадали двое мужчин, они находятся в хирургическом отделении. Их состояние – тяжелое

В Херсонской области прогремел взрыв, в результате которого сильно пострадали два брата.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

"10 января в Алешковском районе в 15:30 в садовом обществе "Здоровье" произошел взрыв неизвестного предмета. В результате взрыва пострадали двое мужчин: братья Борисенко Д.В. и Борисенко Р.В. Состояние пострадавших – тяжелое, находятся в хирургическом отделении Алешковской районной больницы", – говорится в сообщении.

Как позже установили правоохранители, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой ОГ-9, найденной на полигоне.

По данному факту ведется следствие.

Напомним, в Хмельницкой области от взрыва в квартире погибла 8-летняя девочка.