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Взрыв прогремел в Херсонской области http://www.segodnya.ua/img/article/7871/79_main.1484129026.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/79_tn.1484129026.jpg Происшествия и криминал В результате ЧП пострадали двое мужчин, они находятся в хирургическом отделении. Их состояние – тяжелое 

Взрыв прогремел в Херсонской области

Сегодня, 12:03

В результате ЧП пострадали двое мужчин, они находятся в хирургическом отделении. Их состояние – тяжелое 

Фото: AFP
Фото: AFP

В Херсонской области прогремел взрыв, в результате которого сильно пострадали два брата.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

"10 января в Алешковском районе в 15:30 в садовом обществе "Здоровье" произошел взрыв неизвестного предмета. В результате взрыва пострадали двое мужчин: братья Борисенко Д.В. и Борисенко Р.В. Состояние пострадавших – тяжелое, находятся в хирургическом отделении Алешковской районной больницы", – говорится в сообщении.

Как позже установили правоохранители, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой ОГ-9, найденной на полигоне.

По данному факту ведется следствие.

Напомним, в Хмельницкой области от взрыва в квартире погибла 8-летняя девочка.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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