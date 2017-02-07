Янтарная лихорадка: в Житомирскую область направили Нацгвардию

Сегодня, 17:35

Гвардейцы будут обеспечивать общественную безопасность и порядок, а также должны предотвратить незаконный вывоз янтаря из региона 

Фото: НГУ
Фото: НГУ

В связи с обострением ситуации с незаконной добычей янтаря в город Олевск Житомирской области направили Нацгвардию.

Об этом сообщает пресс-служба военных.

"В связи с обострением ситуации с незаконной добычей янтаря в город Олевск Житомирской области отправлены военнослужащие Первой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Совместно с работниками полиции гвардейцы будут нести службу с целью обеспечения общественной безопасности и порядка, предупреждения случаев незаконного вывоза лесо-пиломатериалов, металлолома и янтаря", – отметили в пресс-службе Национальной гвардии.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник, 16 января, в Олевске Житомирской области произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. В результате огнестрельные ранения получили семь человек, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. 23 января в реанимационном отделении Олевской больницы скончался еще один участник конфликта – 32-летний житель Львовской области.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – "Покушение на убийство" (ст. 15 и ст. 115 УК), ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время установлено более 30 человек, участвовавших в конфликте с обеих сторон.

В результате обысков в самом Олевске и населенных пунктах вокруг райцентра, а также в других поселках на севере Житомирской области, правоохранители изъяли полтонны янтаря и оружие.

Кроме того, в Житомире разоблачили подпольный цех по обработке янтаря, бериллов, кварца и топазов, незаконно добытых в северных районах области. По информации СБУ, после огранки организаторы подпольного цеха через посредников переправляли камни в страны Европы и Дальнего Востока.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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