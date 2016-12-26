За год украинские патрульные попали в 655 ДТП
Во время дорожно-транспортных происшествий телесные повреждения получили 55 сотрудников ведомства
За год в Украине произошло 655 дорожно-транспортных происшествий с участием сотрудников патрульной полиции. Об этом УНН сообщили в Департаменте патрульной полиции НПУ.
"С 1 января по 15 декабря 2016 года, в 32 городах Украины, где функционируют управления патрульной полиции, зарегистрировано 655 дорожно-транспортных происшествий с участием служебных автомобилей патрульной полиции, из них в Киеве – 219", – говорится в сообщении.
При этом, по информации правоохранителей, во время дорожно-транспортных происшествий получили телесные повреждения 55 сотрудников патрульной полиции.
Напомним, вследствие ДТП украинские полицейские в течение года разбили более 400 патрульных служебных авто. На сегодня отремонтировано 113 автомобилей. Также в патрульной полиции отметили, что на данный момент не могут назвать точное количество патрульных авто, которые не подлежат ремонту, поскольку проводятся все необходимые экспертизы повреждений авто.
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