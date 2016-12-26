За год украинские патрульные попали в 655 ДТП

За год в Украине произошло 655 дорожно-транспортных происшествий с участием сотрудников патрульной полиции. Об этом УНН сообщили в Департаменте патрульной полиции НПУ.

"С 1 января по 15 декабря 2016 года, в 32 городах Украины, где функционируют управления патрульной полиции, зарегистрировано 655 дорожно-транспортных происшествий с участием служебных автомобилей патрульной полиции, из них в Киеве – 219", – говорится в сообщении.

При этом, по информации правоохранителей, во время дорожно-транспортных происшествий получили телесные повреждения 55 сотрудников патрульной полиции.

Напомним, вследствие ДТП украинские полицейские в течение года разбили более 400 патрульных служебных авто. На сегодня отремонтировано 113 автомобилей. Также в патрульной полиции отметили, что на данный момент не могут назвать точное количество патрульных авто, которые не подлежат ремонту, поскольку проводятся все необходимые экспертизы повреждений авто.