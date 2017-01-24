За смертельное ДТП военный на полтора года загремел в дисбат

Сегодня, 19:04

Суд признал военнослужащего виновным в смертельном дорожно-транспортном происшествии 

Обвиняемый искренне раскаивался и активно способствовал раскрытию преступления. Фото: luxnet.ua
Обвиняемый искренне раскаивался и активно способствовал раскрытию преступления. Фото: luxnet.ua

В Винницкой области осудили военнослужащего-контрактника, по вине которого в ДТП погиб человек.

Старший прапорщик проведет в дисциплинарном батальоне полтора года, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Суд признал военнослужащего виновным по ч. 1 ст. 415 УК Украины, и учитывая, что обвиняемый искренне раскаивался, активно способствовал раскрытию преступления, возместил пострадавшим причиненный ущерб, приговорил его к содержанию в дисциплинарном батальоне сроком 1 год и 6 месяцев", – отмечают в прокуратуре.

Как напоминают правоохранители, старший прапорщик, двигаясь на автомобиле "ГАЗ-66", принадлежавший военной части, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen LT. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм погиб, а его пассажир получил телесные повреждения средней тяжести.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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