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За убийство учительницы винницкий чиновник получил 13 лет тюрьмы http://www.segodnya.ua/img/article/7890/16_main.1484653922.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/16_tn.1484653922.jpg Происшествия и криминал Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лишил жизни молодую девушку

За убийство учительницы винницкий чиновник получил 13 лет тюрьмы

Сегодня, 19:00

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лишил жизни молодую девушку

В Винницкой области осудили чиновника-убийцу. Фото: Днепр Час
В Винницкой области осудили чиновника-убийцу. Фото: Днепр Час

В Винницкой области осудили чиновника, который по пьяни убил молодую учительницу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Сейчас судом преступнику вынесен обвинительный приговор, согласно которому, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", – отмечают правоохранители.

Напомним, чиновник в ночь с 31.05 на 01.06 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил 25-летнюю учительницу в городе Бар. Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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