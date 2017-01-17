За убийство учительницы винницкий чиновник получил 13 лет тюрьмы

В Винницкой области осудили чиновника, который по пьяни убил молодую учительницу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Сейчас судом преступнику вынесен обвинительный приговор, согласно которому, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", – отмечают правоохранители.

Напомним, чиновник в ночь с 31.05 на 01.06 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил 25-летнюю учительницу в городе Бар. Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК Украины.