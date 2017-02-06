"За "янтарный бунт" в Ровно арестован "американец": интервью с главным сыщиком Нацполиции Князевым

Начальник Департамента угрозыска Нацполиции Сергей Князев рассказал, сколько сыщиков не хватает в стране, есть ли у нас непойманные маньяки, какие автомобили угоняют чаще, почему не трогают "Бентли" и "Роллс-Ройсы" и как решить "янтарную проблему"

Сегодня в МВД члены Консультативной комиссии по отбору главы Нацполиции Украины, вероятно, объявят результаты очередного тура выборов кандидата. То есть о тех, кто остался после прошедших в конце недели интервью десяти не выбывших ранее претендентов. А затем уже министр Арсен Аваков объявит, кто стал шефом НП вместо Хатии Деканоидзе. В числе "великолепной десятки" — замглавы НП Константин Бушуев и три матерых опера, генералы полиции третьего ранга Сергей Князев, Дмитрий Головин и Вячеслав Аброськин. Все трое имеют прямое отношение к главной розыскной службе страны — угрозыску (после разгона УБОП соперников УР на этом поле не осталось). Князев — нынешний шеф УР страны, Головин — предыдущий, а Аброськин одно время был заместителем главы УР. У всех есть в прошлом личные победы на оперативном фронте: Князев отличился при поимке маньяка Элвиса (Юрий Кузьменко), Аброськин придумал когда-то, как изловить "севастопольского маньяка" Хаткевича, а Головин обменял заложника в Одессе на себя самого, а потом уговорил бандита сдаться. Как бы ни сложилась интрига с выборами главы НП, мы уверены: победит достойный! А пока публикуем беседу с одним из претендентов (если он победит, то, может быть, крайнее интервью в его нынешнем качестве).

Наша газета не раз писала об острой криминогенной ситуации в Украине, большом количестве совершенных преступлений. А какие виды больше всего беспокоят правоохранителей? Как они раскрываются на фоне продолжающейся реформы Национальной полиции? Кем раскрываются? Обо всем этом и многом другом мы говорим с начальником Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергеем Князевым. Мы умышленно не приводим точные цифры, потому что они меняются ежедневно. Но определенные тенденции уже сегодня, в первые месяцы 2017 года, отследить можно.

Сыщики. Дмитрий Головин, Вячеслав Аброськин и Сергей Князев. Фото МВД

— Сергей Николаевич, каковы эти тенденции?

— В январе этого года выросло количество убийств. В прош­лом году за этот период было около 100, сейчас — на четверть больше. Но это часто ситуативные преступления, в основном по пьянке, было ведь много праздников…

Однако основная проблема сегодня — это грабежи и кражи. Люди просто шокированы ростом таких преступлений. Правда, грабежей стало в январе несколько меньше, чем в аналогичном периоде 2016-го (всего около полутора тысяч). Что это значит? Меньше стало грабителей? Нет, это значит, что больше полицейских было на улицах. А краж с проникновением стало на сотню больше (всего свыше 7000), и раскрытие ухудшилось (было свыше 800, стало менее 700), похвастаться нечем… Значит, криминальная полиция не может эффективно противодействовать таким кражам. Почему? А вы посмотрите на цифру раскрытых преступлений и на количество арестованных. Последних в разы меньше, очень мало. А ведь арест — одна из самых действенных форм противостояния преступности. Раньше в УПК было четко записано: основанием для ареста может служить умысел подозреваемого скрыться от следствия. Сейчас этого нет. И законодатель не видит большой проблемы, говорит нам: раскрывайте! Да, мы раскрываем, а дальше? Вот знаете, сколько арестовано из нескольких сотен воров, совершивших кражи, о которых выше сказано? Да практически ноль! Залог, подписка, личное обязательство…

Конечно, и мы во многом недорабатываем. Произошел большой отток кадров, вы знаете, по разным причинам. А пришло сколько? Очень мало… И сейчас по стране не хватает четверти сотрудников уголовного розыска, это 2500 человек. Ныне объявили набор, согласно закону о Нацполиции, с 19 января. Пройдут они все тесты, потом отобранных отправим на полгода на учебу. И выйдут… желторотики, как в любой профессии. Их еще учить и учить, им опыт надо. О какой там агентуре или внедрении может идти речь?

Кстати, об агентурной работе. На днях меня руководство Нацполиции спрашивает: сколько тебе надо денег на эту работу? Сколько надо, столько бери! А раньше было совсем не так, в разы хуже. Вопрос финансирования агентурной работы сдвинулся лишь прошлой осенью, тут свое влияние оказал премьер Владимир Гройсман. Понятно, что в воюющей стране нет лишних денег. Но ведь нашли, значит, стали понимать, как это важно. Конечно, у нас пока не хватает людей для эффективной реализации больших сумм, в силу уже сказанного, так что берем столько, сколько можем освоить. Но больше не хочу обсуждать агентурную тему, она закрытая, не для огласки.

— Насколько серьезна проблема с угоном автомобилей? Какие марки угоняют чаще?

— Количество угонов автомобилей тоже выросло. Причем больше всего стали угонять именно дорогие автомобили, типа "Рендж Ровер" последних моделей, "Тойоты", "Лексусы"… И, что необычно по сравнению с прошлыми временами, дорогие "Мерседесы". Ранее они пользовались на воровском рынке куда меньшим спросом. Теперь он вырос, значит, выросло и предложение. "Уходят" дорогие машины к другим владельцам целиком, их на запчасти не разбирают.

А вот "Роллс-Ройсы", "Бентли" не угоняют — нет клиентов на них. Хотя их угнать гораздо проще, в силу их статусности и невостребованности на воровском рынке производитель не вкладывает особые средства в защиту. Кому такая угнанная машина нужна? Их немного, все на виду. Вору проще угнать пять "Рендж Роверов" и к утру все продать, образно говоря. Или вернуть владельцу за выкуп — в прошлом году немалое число угнанных машин так и было возвращено. Вот пример. Недавно мы совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции задержали участников преступной группы, угонявшей элитные машины, чтобы за выкуп вернуть владельцам. Сегодня можно сказать, что речь в сумме может идти о десятках миллионов гривен. Мы подозреваем, что вообще около 90% такого рода преступлений в стране — дело рук этой банды, которую возглавлял 38-летний киевлянин, когда-то отчисленный из Нацакадемии внутренних дел Украины, но сохранивший связи с бывшими однокашниками. Входили в банду также экс-сотрудники МВД, а, возможно, и действующие, это устанавливается. Главарь умел входить в доверие к потерпевшим, дескать, могу "порешать" вопрос и вернуть угнанный автомобиль за определенную сумму. Многие соглашались и просили больше не искать их машину, что нас и насторожило… Среди его "клиентов" оказались видные деятели культуры, спорта, бизнесмены, политики… Проведено 48 обысков, изъяты деньги, спецаппаратура, а также 8 элитных автомобилей, на которых члены банды разъезжали сами. Следствие продолжается, и количество фигурантов по делу может возрасти.

Мерседес. Украденную машину нашли после задержания угонщиков. Фото МВД

Если же машину угоняют и продают, то такая схема может работать только при наличии серьезной коррумпированной составляющей при легализации авто. Ведь как происходит это в любой стране: всегда находятся специалисты, отыскивающие белые пятна в местном законодательстве. И жулики используют эти прорехи в своих интересах. У нас происходит большая реформа в МВД, в том числе по замене МРЭО на сервисные центры. Отлично, в разы уменьшилась коррупция при оказании людям сервисных услуг. Но подумаем, а насколько изменилась система защиты при регистрации транспорта, контроль при его учете, движении? Тут есть вопросы. Как быть? Пойти по пути ужесточении наказания? Вот белорусы так сделали… У нас тоже есть в УК статья о наказании за умышленное уничтожение номеров агрегатов машин. Но оно одинаковое, что для угнанных "Жигулей", что для "Мерседеса". Последний, ясно, угнать сложнее, но у воров давно есть соответствующая дорогая аппаратура, на их сленге "удочки", "заводилки", "глушилки"… Комплект стоит около 30 тысяч евро.

— На руках у людей в воюющей стране появилось много оружия. Это сильно влияет на криминогенный фон?

— Не секрет, что в 2015—2016 гг. в разы увеличилось количество преступлений с применением оружия и взрывчатки. И в 2017 уже, вижу по сводкам, не меньше… Вот одна из сводок: в Сумской области взорвали банкомат, в Днепропетровской при попытке ограбления банкомата сработала сигнализация, приехала охрана, в нее кинули гранату (взорвалась, но никто не пострадал)… На днях в одной из южных областей учащийся ПТУ выходил из подъезда, там рванула граната, его посекло стеклом, ранило. Пытаемся понять, сам он бросил гранату по детской глупости, или там было что-то еще… В другом случае тоже граната рванула в метре от мужчины, он отделался лишь контузией. Таких примеров, практически уже бытовых, масса. Это говорит о том, что в стране, кроме АТО, идет реальная криминальная война. Кто не верит, пусть сравнит количество криминальных жертв с погибшими и ранеными на фронте (конечно, когда там нет обострений, как в Авдеевке), будет видно, где перевес… Но мы же не сидим сложа руки. С 2016 года мы вступили в работу как оперативное подразделение, нарабатываем связи, пошла агентурная деятельность, внедрения в организованную преступность… Получаем оперативную информацию, анализируем ее и реализуем. Это основная составляющая уголовного розыска, за это мы деньги получаем. Нашу работу можно, конечно, обсуждать, говорить, что все плохо. Да, пока получается плохо, хотя есть и положительные моменты. Но никто не скрывает и недостатков.

— Насколько беспокоят вас "янтарные войны" и как с этим злом боретесь?

— Вспомним перестрелку в Олевске, или незадолго до того острую ситуацию под Ровно. Но в Ровно уже научились справляться оперативно с такими вещами, вот на днях арестовали того разбойника и дебошира, кто был там заводилой разборки. Он решил поменять финансовые потоки все на ту же янтарную тему, мол, теперь будете платить мне, я в Америке был, крутой… Он у нас и проходит под оперативным псевдонимом Американец, действительно, ездил в США по церковным делам. Человек со связями, когда его задержали, были сомнения, что суд его арестует. Попросили прокуратуру, она изменила подследственность, и в другом районе суд дал согласие на арест.

Представьте картинку: Старое Село, несколько тысяч семей. Абсолютное большинство живет с доходов от добычи янтаря и от сбора ягоды: клюквы, черники, малины и проч. Закрытое общество, семьи огромные, по 10—12 детей. И тут появляется этот Американец. Совершает в селе в декабре прошлого года разбойное нападение, связанное, конечно, с янтарем, его задерживают, приводят в суд. А тот… отпускает под личное обязательство! Вот и социальный взрыв в этом селе… Это наша тактическая ошибка, население не поняло действий власти, а власть не услышала голоса людей. А в таких ситуациях всегда есть тот, кому выгодно, кто ловит рыбку в мутной воде… Можно похулиганить, пограбить, да и янтарь под шумок покопать. А знаете, сколько за день можно накопать на янтарном Клондайке? Цифру точную не скажу, но очень много. Ваша журналистская зарплата за месяц наверняка много меньше, чем там можно выкопать за успешный день. А таких дней может быть в году до 300… Но в Ровно, повторюсь, научились быстро справляться с подобными ситуациями, хорошо сработали и журналисты, оперативно и объективно все освещавшие, и полиция. Результат — арест зачинщика. Но поверьте, как бывшему ровенскому полицейскому, — без принятия в ВР специального закона, который бы легализовал этот доходный промысел, ничего концептуально не изменится.

— Как обстоит дело с заказными убийствами? Они есть? Становится их больше или меньше?

— По убийствам вообще сильно "трясла" в этом году Одесская область. Но там поработали, на сегодня осталось одно нераскрытое (на день интервью. — Авт.). Немало убийств в Киеве. Есть и с признаками заказных. Например, недавнее убийство юриста, которого застрелили на подходе к дому — не дошел до подъезда несколько метров. Купил бананы, но не донес домой, получил пулю в затылок. Он, правда, не был практикующим по уголовным делам, больше по гражданским, но все же… Тут пока "сухарь" (не раскрыто. — Авт.)… Это, однозначно, умышленное, его ни с кем не попутали. Стрелял не снайпер, к нему приблизились и застрелили с близкого расстояния из пистолета.

Даже если не заказные, раскрывать их не всегда просто. Вот недавний пример. Ивано-Франковщина, Верховинский район. Село, тишь и благодать… Находят пожилую женщину в ее хате, убита ножом. Злодей проник через окно, убил, затем ушел через горы (!) в соседнее село, другой район, потом вышел вообще в Черновицкую область. Оперативники шли по следу, причем 5 километров — по следам крови (он порезал руку), через горы, но настигли аж через неделю. Мотив — корысть. Вот как думаете, сложно раскрыть такое, когда в селе от хаты до хаты 700 метров, нет никаких свидетелей?

— Есть ли ныне в стране серийные убийцы?

— Да. Есть ряд преступлений, где мы видим следы одних и тех же злодеев, но пока не можем их идентифицировать. Есть даже такие, где совпали ДНК, но личность пока не установили. Но это не Чикатило или Кузьменко, не десятки случаев, чтобы пресса взорвалась. К тому же это преступления прошлых годов, с 2016 года признаков серийных убийств мы не видим. Во всяком случае, мне о таких неизвестно.

Кстати, поимкой Кузьменко (по кличке Элвис. — Авт.) я занимался весьма конкретно. Когда в начале 2008 года меня назначили начальником угрозыска Киевской области, руководитель УМВД мне сказал: "Поздравляю, но в кабинет свой сядешь тогда, когда поймаешь маньяка!". И вот полтора года я прожил, по сути, в Боярских лесах и Васильковских полях, пока не изловили убийцу и насильника. Раз в 2 недели нашу следственно-оперативную группу заслушивал замминистра МВД. Просто рвали нас на части, выходил я с заслушивания, честно говоря, мокрый от напряжения… Тот факт, что в области орудует серийный убийца, первым установил начальник "убойного" отдела угрозыска области Василий Зварич (сейчас он в угрозыске Одесской области). Он мне еще до назначения говорил, что идут по следу серийника, даже взяли в ноябре 2007 года подозреваемого, но, оказалось, тот в основном лишь насиловал (правда, в тех же местах, где и Кузьменко), сознался лишь в одном убийстве. Так и пошел в суд. А насилия и убийства в области не заканчивались! Сейчас уже могу сказать о том, о чем раньше никому не говорили: еще бы час промедлили со взятием маньяка — и он ушел бы. У него в кармане был билет на московский поезд! Но успели… Да, о том деле можно многое вспоминать, но пока ставим точку в нашей беседе.

КСТАТИ. Пока шло интервью, Князев неоднократно отвлекался на телефонные звонки. Журналисту сказал: вы присутствуете как раз во время реализации розыска и задержания опаснейшей банды, которая нападала на уличных валютчиков, грабила их и обязательно убивала, не оставляя свидетелей. Уже есть доказательства на два убийства — в октябре в Хмельницком и в декабре — в Черкассах. Задержали членов банды буквально только что сыщики Черкасской области, но на территории Винницкой области, с применением "новейших разработок в нашем розыскном деле". Оказалось, бандиты — ранее судимые матерые уголовники.

— Мы знали о четверых, которых и взяли, — говорит Князев. — Но вот при вас позвонили, доложили о пятом члене группе. Это женщина, в группе она следила за будущими жертвами. Бандиты готовили еще одно такое преступление в Черновцах, мы отслеживали, видели там эту женщину, она играла важную вспомогательную роль: вывела банду на валютчика, сумела завести его в кафе… Но в последний момент банда отказалась от своего замысла. Теперь на допросах, думаю, поймем, почему изменили решение.

— Так женщина была знакома с черновицким валютчиком?

— Извините, но я уже все, что можно было, сказал…

Автор заглавного фото А. Новицкий