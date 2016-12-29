Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Задержан помощник нардепа, который "отжимал" элитные квартиры в Киеве – прокуратура http://www.segodnya.ua/img/article/7843/90_main.1483021133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/90_tn.1483021133.jpg Происшествия и криминал Мошенники регистрировали квартиры на подставных лиц, получив недвижимость на 20 млн долларов

Задержан помощник нардепа, который "отжимал" элитные квартиры в Киеве – прокуратура

Сегодня, 16:18

Мошенники регистрировали квартиры на подставных лиц, получив недвижимость на 20 млн долларов

Помощник нардепа попался на мошенничестве с элитными квартирами в Киеве. Фото: из открытых источников
Помощник нардепа попался на мошенничестве с элитными квартирами в Киеве. Фото: из открытых источников

Сотрудники СБУ и Киевской прокуратуры раскрыли и прекратили деятельность группы мошенников, которые по поддельным документы пытались отстранить элитную недвижимость в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Одним из организаторов преступной схемы оказалась член одной из политических партий и помощник народного депутата ВР Украины VII созыва", – отметили в прокуратуре.
 
Используя поддельные документы, злоумышленники регистрировали квартиры на подставных лиц. По такой схеме мошенники незаконно переоформили право собственности на четыре квартиры в элитной новостройке на Подоле и многоэтажку в Шевченковском районе столицы.
 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, рыночная стоимость этого имущества составляет около 20 млн долларов США.
 
В ходе обысков в офисах и по месту жительства злоумышленников изъяты поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц а также правоустанавливающие документы на указанные объекты недвижимости.
 
Двум фигурантам производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1,2 ст.358 (подделка документов), ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.
 
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
недвижимость, мошенничество, мошенники, квартиры, квартира, прокуратура, документы, элитные квартиры, нардеп, квартиры в киеве

Вы сейчас просматриваете новость "Задержан помощник нардепа, который "отжимал" элитные квартиры в Киеве – прокуратура". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Сергей Лещенко. Фото: из открытых источников

Лещенко не пришел в суд по делу о покупке квартиры

Сегодня, 14:57

Суд должен был определить, законно ли нардеп приобрел такую дорогую недвижимость

Украина

Максимальный штраф - 51 гривня. Фото: архив

Что грозит украинцам, которые живут не по прописке: кого и насколько могут штрафовать

Сегодня, 05:43

Первый раз "нарушителям" грозит предупреждение, а на второй раз – штраф

Крым

Землю принудительно выкупят. Фото: most.life

Крымский мост оставит без земли десятки жителей полуострова

Сегодня, 02:17

На владельцев ценных участков устроили "охоту"

Происшествия

В Киеве мошенник продал чужие помещения в центре города

Вчера, 16:59

Преступник воспользовался поддельными документами

Недвижимость

Перепланировку заметно упростили. Фото: nash-remont.com

Для перепланировки квартир в Украине больше не нужны разрешения

Вчера, 16:39

Оформлять бумаги придется только в случаях, когда затронуты несущие конструкции

Общество

Чужих в квартиру можно не пускать. Фото: архив

Власти обещают проверять квартиры украинцев: кому грозят штрафы и что делать

Вчера, 07:53

В КГГА поясняют, что проверки коснутся тех, у кого нет счетчиков на горячую и холодную воду

Люди

Новая крупная афера в Киеве: людям обещают бесплатные квартиры

Вчера, 07:28

Власти говорят, что дома по такому адресу вообще нет  

Запад

Во Львове больную женщину из закрытой квартиры освободили бензорезом

27 Декабря, 19:44

Пострадавшую осмотрели медики и с предварительным диагнозом "инсульт" доставили в больницу

Политика

Юрий Луценко. Фото: РБК-Украина

Луценко анонсировал существенное повышение зарплат прокурорам

27 Декабря, 17:06

По словам Луценко, заработная плата работников органов прокуратуры в 2017 году будет повышена на 61%, то есть в среднем на 15-18 тыс. гривен, в зависимости от выслуги лет

Финансы

Мошенники выманивают данные карочек клиентов "Привата". Фото: privatblog.com.ua

Телефонные мошенники открыли охоту на клиентов ПриватБанка

27 Декабря, 12:22

Киберполиция и национализированный "Приват" призывают держателей карт быть осторожными и не поддаваться на провокации

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.