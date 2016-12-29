Задержан помощник нардепа, который "отжимал" элитные квартиры в Киеве – прокуратура

Сотрудники СБУ и Киевской прокуратуры раскрыли и прекратили деятельность группы мошенников, которые по поддельным документы пытались отстранить элитную недвижимость в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Одним из организаторов преступной схемы оказалась член одной из политических партий и помощник народного депутата ВР Украины VII созыва", – отметили в прокуратуре.



Используя поддельные документы, злоумышленники регистрировали квартиры на подставных лиц. По такой схеме мошенники незаконно переоформили право собственности на четыре квартиры в элитной новостройке на Подоле и многоэтажку в Шевченковском районе столицы.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры, рыночная стоимость этого имущества составляет около 20 млн долларов США.



В ходе обысков в офисах и по месту жительства злоумышленников изъяты поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц а также правоустанавливающие документы на указанные объекты недвижимости.



Двум фигурантам производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1,2 ст.358 (подделка документов), ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.



Решается вопрос об избрании им меры пресечения.