Заманил игрушкой: в Житомире подросток изнасиловал пятилетнего мальчика

Сегодня, 15:15

В преступлении подозревают студента житомирского профессионально-технического училища

Сейчас мальчику оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Фото: pixabay.com
Сейчас мальчику оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Фото: pixabay.com

В Житомире 17-летний подросток изнасиловал пятилетнего мальчика.

Виновник задержан. Сейчас решается вопрос о лишении матери ребенка родительских прав, сообщает пресс-служба полиции области.

"Ребенок был госпитализирован. Сейчас мальчику оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Работники полиции, выехавшие на место происшествия, задержали подозреваемого в порядке ст. 208 ("Задержание уполномоченным должностным лицом") Уголовного процессуального кодекса Украины", – отмечают в пресс-службе.

Известно, что инцидент произошел в житомирском общежитии, пишет УНИАН. 17-летний сосед ребенка, студент 1-го курса житомирского профессионально-технического училища, игрушкой заманил мальчика и изнасиловал.

Досудебное расследование начато по ст. 153 ("Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом") Уголовного кодекса Украины. Также полицейские работают с семьями обоих участников происшествия.

Парню грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе молодой человек убил и изнасиловал свою знакомую. Девушка шла домой через лесопосадку, где злоумышленник напал на нее и начал наносить многочисленные удары. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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