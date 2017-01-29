Женщину выбросило взрывной волной с 5 этажа: под Харьковом прогремел мощный взрыв

Сегодня, 10:10

В результате взрыва баллона на Харьковщине пострадало 5 человек

В жилом доме в Харьковской области прогремел взрыв. Фото: ГСЧС
В жилом доме в Харьковской области прогремел взрыв. Фото: ГСЧС

Во время взрыва баллона в с. Слобожанское по ул. Маяковского, 96 в Змиевском районе Харьковской области 28 января пострадали 5 человек, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Пожар произошел в результате взрыва баллона от установки, производящей ремонт (монтаж натяжного потолка). В результате взрыва в квартире выбиты окна и входные двери квартиры напротив и на 4-м этаже. Также выбиты окна подъезда с 3-го по 5-й этажи. Разрушений конструкций не было", – следует из сообщения на сайте ведомства в воскресенье утром.

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По информации спасателей, в результате взрыва пострадала женщина 1993 г.р., которую выбросило взрывной волной с балкона 5-го этажа. Пострадавшую с ожогами 50% тела 2-3 степени, верхних и нижних конечностей, с резаными ранами правой голени, закрытым переломом носа госпитализировали в ожоговое отделение больницы скорой помощи г.Харькова.

Также пострадали 4 мужчин – 1965, 1973 и двое 1993 г.р. Все пострадавшие со значительными ожогами тела были госпитализированы и находятся в реанимационном отделении Змиевской районной больницы в крайне тяжелом состоянии.

В ГСЧС уточнили, что пожар от взрыва баллона локализировали в течение часа силами 5 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 20 спасателей.
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